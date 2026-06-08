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08 de junho de 2026 às 19:30

Enorme coluna de fumo após incêndio de grandes dimensões em fábrica de plástico em Itália

Um incêndio de grandes dimensões destruiu um armazém de uma empresa de processamento de plásticos, esta segunda-feira, na região de Pisa, em Itália. As operações de combate às chamas prolongam-se há várias horas, com o reforço de meios de diferentes zonas do país.

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