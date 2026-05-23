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23 de maio de 2026 às 13:33

Emergência química em unidade industrial leva à retirada de milhares de pessoas em Los Angeles

As autoridades da Califórnia emitiram ordens de retirada para cerca de 40 mil pessoas depois de uma fuga num tanque químico levantar o risco de explosão numa unidade industrial em Garden Grove, no condado de Orange.

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