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19 de junho de 2026 às 11:38

Ataques aéreos israelitas atingem cidades no sul do Líbano

O exército israelita confirmou que atacou alvos em todo o sul do Líbano, esta quinta-feira à noite. Os ataques ocorrem num momento em que foram adiadas as conversações de paz agendadas para esta sexta-feira entre os EUA, Irão e países mediadores.

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