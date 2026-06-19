Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de junho de 2026 às 14:22

Chega junta-se à esquerda para chumbar alterações ao Código do Trabalho

CDS, IL e o PSD votaram a favor da iniciativa legislativa, que acabou por ser rejeitada.

Adicione como fonte preferencial no Google

A proposta de reforma laboral do Governo, que visava alterar o Código do Trabalho, . O Chega juntou-se a todos os partidos de esquerda, PS, JPP, PAN, Livre, Bloco de Esquerda e PCP, para votar contra o documento. Por outro lado, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PSD votaram a favor da iniciativa legislativa, que acabou por ser rejeitada.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30