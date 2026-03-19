Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de março de 2026 às 17:11

"É mais do que tempo de acabar com esta guerra": Guterres pede fim do conflito no Irão

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reuniu-se, esta quinta-feira, com líderes da União Europeia, em Bruxelas. O responsável alertou para o risco da escalada do conflito e defendeu o fim imediato da guerra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)