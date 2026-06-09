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09 de junho de 2026 às 16:00

Donald Trump vaiado por adeptos antes do terceiro jogo das finais da NBA em Nova Iorque

O presidente norte-americano, Donald Trump, foi vaiado por adeptos e espectadores no Madison Square Garden, ao surgir nos ecrãs gigantes durante o hino nacional, antes do terceiro jogo das finais da NBA, na noite de segunda-feira.

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