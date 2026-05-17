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17 de maio de 2026 às 15:30

Dois mortos em ataque israelita contra veículo na Faixa de Gaza

Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ataque aéreo israelita atingir um veículo, na noite de sábado, na cidade de Gaza, segundo autoridades de saúde locais. O exército israelita afirmou ter como alvo um “terrorista do Hamas”, enquanto os serviços de emergência recuperaram os corpos do interior do carro destruído.

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