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10 de junho de 2026 às 18:00

Dois mortos em ataque de drone israelita no sul do Líbano

Um ataque de drone israelita atingiu um carro na cidade de Sidon, no sul do Líbano, esta quarta-feira, provocando a morte de duas pessoas, segundo meios de comunicação locais.

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