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19 de julho de 2026 às 10:32

Dois feridos em incêndio no Hospital CUF Descobertas no Parque das Nações

Um incêndio deflagrou este domingo numa sala de funcionários do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa, e causou dois feridos ligeiros, uma funcionária da unidade de saúde e um bombeiro.

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