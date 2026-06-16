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16 de junho de 2026 às 10:36

Discurso de Seguro no Lisbon Conference. "Transição ou rutura? Resposta não é simples"

O Presidente da República discursou na segunda edição da Lisbon Conference, promovida pelo Canal NOW e com curadoria de José Manuel Durão Barroso. O encontro é dedicado às grandes transformações globais e ao debate entre transição e rutura.

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