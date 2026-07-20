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20 de julho de 2026 às 11:35

"Diria que jogou melhor": Trump saúda vitória da Espanha e elogia FIFA pela organização do Mundial

O presidente dos EUA, Donald Trump, saudou, este domingo, a vitória da Espanha no Mundial de Futebol, destacando a organização e o impacto do evento nos EUA, que recebeu "pessoas de todo o mundo" que "adoraram" o país.

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