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19 de maio de 2026 às 10:54

Diretor-geral do OMS “profundamente preocupado” com surto de Ébola

O diretor-geral da Organização Mundial Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse, esta terça-feira, estar "profundamente preocupado com a escala e a velocidade" do surto de Ébola e que será convocada uma comissão de emergência para aconselhar sobre recomendações temporárias.

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