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28 de abril de 2026 às 18:17Sofia Parissi

Diogo Infante: "O mais desafiante foi lidar com o fantasma de Robin Williams"

"Clube dos Poetas Mortos" estreia esta quinta-feira, 30, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Falámos com o ator Diogo Infante, que interpreta o professor Keating, personagem que marcou gerações.

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