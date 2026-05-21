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21 de maio de 2026 às 20:00

Detidos em Fátima mãe e padrasto dos dois meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Duas crianças francesas foram abandonadas à beira de uma estrada.

Ministério Público de Grândola delegou na Polícia Judiciária a . Meninos terão entrado em Portugal a 11 de maio, pela zona de Miranda do Douro.

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