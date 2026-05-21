Mãe das crianças deixadas em Alcácer do Sal poderá ter abandonado outro menor em França: o que se sabe

Duas crianças francesas de 3 e 5 anos foram abandonadas à beira de uma estrada em Alcácer do Sal. Autoridades acreditam que possam ter sido sido raptadas pela mãe, uma vez que a mulher se encontrava desaparecida e o pai biológico já tinha comunicado o desaparecimento dos filhos.

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Foi na noite de terça-feira, 19 de maio, que surgiu o primeiro alerta. Pelas 19h00 um padeiro olhou pelo retrovisor do carro e viu duas crianças a caminhar na berma, visivelmente assustadas, junto à Estrada Nacional 253, que liga Alcácer do Sal à estância balnear da Comporta. “Pelo espelho do carro vi que vinham na minha direção a gritar e a chorar. Chamavam pelo pai." E parou o carro.



Crianças de Alcácer do Sal encontradas sozinhas após alegada venda pelos pais para procurar brinquedo DR

As crianças tinham apenas 3 e 5 anos e não possuíam qualquer tipo de documento de identificação. Na sua posse tinham apenas uma mochila com "uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água". "Quando vi a maneira como as mochilas estavam feitas, percebi que eles tinham sido abandonados", contou Alexandre Quintas, em declarações à SIC Notícias.

O homem acolheu rapidamente Barthelemy e Zacharie até à chegada da GNR e levou-os para a casa da sua mãe Eugénia. Enquanto aguardava pela chegada das autoridades conseguiu comunicar com os menores através de uma conhecida, de nacionalidade francesa, que assegurou a tradução.

O mais velho, de 5 anos, contou que os pais os levaram até uma floresta para brincar e que acabaram por se perder: “Para enganarem as crianças, os pais vendaram-lhes os olhos e puseram-nos na floresta a jogar um jogo. Disseram às crianças para ir à procura de um brinquedo”, revelou Alexandre.

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Apesar de assustados, os dois meninos ainda conseguiram brincar enquanto aguardavam pela GNR. "[Depois] foi uma alegria a brincar, nunca tinha visto uma coisa assim. Inédito. Felizes da vida, a brincarem. Esqueceram ali, se calhar, todo aquele pânico por que passaram. Foi espetacular", disse, em lágrimas, à TVI, o irmão de Alexandre.

A GNR chegou poucos minutos depois e as crianças foram posteriormente transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde foram observadas na quarta-feira de manhã no serviço de pediatria. Apesar da situação, não apresentavam sinais evidentes de maus-tratos físicos nem de desnutrição - o que levou as autoridades a acreditar que não haviam sido abandonadas há muito tempo. Estavam apenas assustadas.

As autoridades acreditam que os menores entraram em Portugal no dia 11 de maio, pela fronteira na zona de Miranda do Douro e sabe-se que, na altura, o pai biológico já havia comunicado o desaparecimento em França há vários dias.

Depois de as crianças terem sido submetidas a vários exames médicos foram, então, acolhidas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e o processo foi acompanhado pelo Ministério Público. Agora, encontram-se a cargo da Embaixada de França.

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O caso está agora a ser investigado quer pelas autoridades portuguesas como francesas, que tentam localizar a mãe e o padrasto, procurando reconstruir os movimentos da família em Portugal. A polícia estará a tentar descobrir em que unidade hoteleira do litoral alentejano é que o casal estava hospedado.

Segundo o jornal Le Parisien, as autoridades francesas estão também a tentar relacionar este incidente com um outro ocorrido há duas semanas, em França - em que uma mulher e dois filhos desapareceram depois de terem saído do País - um cenário que levou a polícia portuguesa a falar num possível rapto parental. Acredita-se também, segundo a mesma publicação, que esta mulher terá abandonado anteriormente um outro menor, de 16 anos.

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