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11 de maio de 2026 às 14:00

Desmantelada rede criminosa que desviou cerca de dois milhões de euros em Madrid

A Guardia Civil divulgou, esta segunda-feira, imagens de uma operação que permitiu desmantelar uma rede criminosa que cometia fraudes através de investimentos fictícios, tendo conseguido desviar cerca de dois milhões de euros. Onze pessoas foram detidas.

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