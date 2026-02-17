Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de fevereiro de 2026 às 13:00

Desfiles enchem o Sambódromo na segunda noite do Carnaval do Rio de Janeiro

Milhares de pessoas assistiram, esta segunda-feira, aos desfiles das principais escolas de samba no Sambódromo. Carros alegóricos imponentes, fantasias exuberan

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana