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25 de maio de 2026 às 19:29

Bad Bunny no Estádio da Luz: "É o maior fenómeno pop a nível global"

O jornalista Miguel Azevedo e Luísa Jeremias, diretora da TV Guia, estiveram no NOW esta segunda-feira e falaram sobre o percurso e o impacto cultural de Bad Bunny.

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