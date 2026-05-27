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27 de maio de 2026 às 16:45

Cúpula de calor coloca Portugal sob alerta. Veja como o fenómeno atua

A cúpula de calor é um fenómeno que ocorre quando um sistema de alta pressão se instala nas camadas superiores da atmosfera. Esse sistema força o ar quente a descer e a comprimir-se, aumentando ainda mais a temperatura à superfície.

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