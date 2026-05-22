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22 de maio de 2026 às 15:50

Cuba convoca manifestação de apoio a Raúl Castro após acusação criminal dos EUA

O governo cubano convocou, esta sexta-feira, uma manifestação de apoio ao ex-presidente Raúl Castro, na capital, Havana. Castro foi acusado pelos EUA de homicídio pelo seu alegado envolvimento no abate de dois aviões com exilados cubanos, em 1996.

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