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14 de maio de 2026 às 07:41

Cruzeiro fica retido em Bordéus após surto de gastroenterite

As autoridades francesas impediram o desembarque de mais de 1.700 passageiros e tripulantes de um cruzeiro britânico atracado em Bordéus, França, depois de dezenas de pessoas apresentarem sintomas de gastroenterite.

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