"Contra factos nem o populismo, nem a demagogia têm argumentos": Hugo Soares

"Foi este governo que resolveu o problema da imigração em Portugal", concluiu o líder da bancada parlamentar do PSD, defendendo que o País e os portugueses estão atualmente numa situação melhor do que aquela herdada há dois anos.

Durante o debate do Estado da Nação, o líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, dirigiu duras críticas às bancadas da oposição, com especial foco no Partido Socialista (PS) e no Chega.

Em defesa dos resultados da governação e dirigindo-se ao primeiro-ministro, Hugo Soares sublinhou os indicadores económicos positivos, como os níveis de emprego, a redução da dívida pública e o crescimento económico acima da média da zona Euro.

"Contra factos nem o populismo, nem a demagogia têm argumentos", afirmou, acusando a oposição de focar o debate em casos mediáticos em vez de discutir os resultados do Governo.

Hugo Soares recordou ainda o percurso de André Ventura, referindo uma notícia de 2019 que dava conta da sua ausência num debate europeu para participar num programa de comentário desportivo.

Em relação ao PS, o deputado ironizou com o lançamento de um jogo de cartas pelo partido, afirmando: "eles não têm uma ideia para o País e estão a tentar encontrá-la nos astros".

A intervenção terminou com uma referência às políticas de imigração, destacando a ausência do tema no discurso do líder do Chega durante o debate.

"Foi este governo que resolveu o problema da imigração em Portugal", concluiu o líder da bancada parlamentar do PSD, defendendo que o País e os portugueses estão atualmente numa situação melhor do que aquela herdada há dois anos.