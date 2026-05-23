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23 de maio de 2026 às 20:25

Congo reforça segurança em funerais de vítimas de Ébola

As cerimónias fúnebres de vítimas de Ébola no leste do Congo estão a ser realizadas sob escolta militar devido à resistência de algumas comunidades às medidas sanitárias impostas para travar a propagação do virus.

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