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09 de junho de 2026 às 15:00

Confrontos na Bolívia após presidente assinar lei que facilita repressão de protestos

Manifestantes lançaram fogo de artifício, pedras e paus contra a polícia, esta segunda-feira, durante um protesto na cidade boliviana de Cochabamba contra o presidente Rodrigo Paz, que assinou uma lei que poderá facilitar uma resposta mais dura às manifestações que exigem a sua demissão.

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