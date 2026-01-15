Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 16:21

Como é a prisão onde Nicólas Maduro está detido em Nova Iorque

O presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, e a mulher, Cilia Flores, foram capturados pelas tropas dos EUA a 3 de janeiro. Ambos estão acusados de tráfico de droga e vão ficar detidos no Centro de Detenção de Brooklyn a aguardar julgamento.

