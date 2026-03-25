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25 de março de 2026 às 12:32

Coluna de fumo vista na Cidade do Kuwait após ataque de drones iranianos a aeroporto

Um tanque de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait foi atingido por drones iranianos, esta quarta-feira. Segundo as autoridades do Kuwait, durante o ataque foram abatidos vários drones.

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