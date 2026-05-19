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19 de maio de 2026 às 19:36

Colonos israelitas incendeiam terrenos agrícolas na Cisjordânia

Os moradores da aldeia de Al-Mughayyir, na Cisjordânia, acusaram colonos israelitas de terem incendiado terrenos agrícolas durante a noite de segunda-feira, destruindo campos de trigo e centenas de oliveiras.

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