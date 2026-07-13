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13 de julho de 2026 às 18:10

Cinco filmes que marcaram a carreira do ator Sam Neill

Entre o drama, o suspense e a aventura, recorde alguns dos filmes que marcaram a carreira do ator neozelandês Sam Neill, que morreu esta segunda-feira, aos 78 anos.

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