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31 de maio de 2026 às 19:00

Chuva não trava desfile do Orgulho LGBTQ+ em Bangkok

Apesar da chuva intensa, centenas de pessoas participaram no desfile do Orgulho LGBTQ+ em Bangkok, na Tailândia, numa celebração marcada por música, bandeiras e apelos à igualdade de direitos. O evento reuniu ativistas, famílias e apoiantes da comunidade LGBTQ+ na capital tailandesa.

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