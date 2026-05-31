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31 de maio de 2026 às 20:00

Madrid prepara-se para receber Papa Leão XIV

A capital espanhola está em preparativos para a visita do Papa Leão XIV e, reforçou a segurança, os transportes e a logística para acolher os milhares de fiéis esperados nos eventos religiosos.

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