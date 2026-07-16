"Chegamos ao debate do Estado da Nação pior do que estava a nação há dois anos": José Luís Carneiro

Foi também criticada a resposta do Executivo a crises e tempestades no arranque do ano, apontando "insensibilidade" e "incompetência" ao Governo da AD.

No debate do Estado da Nação, o secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, criticou o Governo, afirmando que "chegamos ao debate do Estado da Nação pior do que estava a nação há dois anos atrás".

José Luís Carneiro apontou que o primeiro-ministro, Luís Motenegro, falhou "nos momentos críticos fundamentais do País", destacando falhas na habitação, saúde, economia e educação.

Foi também criticada a resposta do Executivo a crises e tempestades no arranque do ano, apontando "insensibilidade" e "incompetência" ao Governo da AD.

No que diz respeito à polémica com os exames nacionais, o secretário-geral socialista questionou a confiabilidade das classificações dos alunos e exigiu garantias para as famílias.