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17 de julho de 2026 às 11:54

Chega: "O senhor ministro atirou a culpa para toda a gente, menos para si próprio"

O debate de urgência no Parlamento sobre a crise na educação, esta sexta-feira, foca-se nas falhas da plataforma de exames nacionais e na responsabilidade da tutela.

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