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10 de junho de 2026 às 17:38

Chega destaca apelo realista e com muitos alertas do Presidente da República

A reação do Chega surge no seguimento do discurso do Presidente da República, nas cerimónias do 10 de junho, no qual defendeu que é preciso "coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo".

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