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16 de junho de 2026 às 11:16

Chanceler alemão oferece camisola da seleção da Alemanha a Donald Trump

O Mundial de Futebol também marcou presença reunião da cimeira do G7, esta terça-feira, em França. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ofereceu uma camisola da seleção do país ao presidente dos EUA, Donald Trump, com a inscrição “Trump 47”.

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