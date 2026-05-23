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23 de maio de 2026 às 20:27

Chamas devastam bairro costeiro na região de Manila

Um incêndio de grandes proporções consumiu uma comunidade costeira nas Filipinas, destruindo centenas de habitações e obrigando milhares de moradores a fugir das chamas. As autoridades investigam as causas do fogo.

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