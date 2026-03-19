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19 de março de 2026 às 07:19

Centenas de navios aguardam passagem no Estreito de Ormuz. Quem bloqueia o tráfego e quem consegue passar?

Apesar de o tráfego estar altamente condicionado e centenas de navios aguardarem pela passagem nesta importante via marítima para o petróleo, cerca de 90 navios já conseguiram atravessar o estreito desde o início do conflito, sobretudo do Irão e seus aliados, explica a AP.

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