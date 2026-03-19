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19 de março de 2026 às 23:00

Catar acusa Irão de atacar instalação de gás e alerta para escalada na região

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, acusou o Irão de atingir a unidade de gás natural liquefeito de Ras Laffan, classificando o ataque como uma “política agressiva e irresponsável”.

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