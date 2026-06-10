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10 de junho de 2026 às 14:00

Casas e viaturas danificadas após protestos anti-imigração na Irlanda do Norte

Várias habitações e veículos ficaram danificados, esta quarta-feira, após uma noite de protestos anti-imigração em Belfast, na Irlanda do Norte. As manifestações provocaram confrontos e incêndios, deixando marcas de destruição em várias zonas da cidade.

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