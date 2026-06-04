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04 de junho de 2026 às 23:06

Carlos Moedas: "Destruir o património da cidade não é um direito"

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu o direito à greve, mas a destruição do património da cidade, dizendo terem sido limpos mais de mil grafitis na sequência da greve.

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