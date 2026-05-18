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18 de maio de 2026 às 17:30

Caos, incêndios e destruição marcam greve dos transportes no Quénia devido ao aumento do preço dos combustíveis

Uma greve nacional de transportes públicos provocou, esta segunda-feira, fortes perturbações em Nairobi, no Quénia, devido aos protestos contra o aumento dos preços do combustível. Várias estradas foram bloqueadas e pneus incendiados, deixando passageiros sem transporte e levando ao encerramento de escolas e serviços em várias zonas da cidade.

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