Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de junho de 2026 às 16:00

Cão resgatado após ficar à deriva no mar em caiaque

Um cão foi resgatado ao largo da costa leste de Inglaterra depois de se ter separado do dono e ficado à deriva num caiaque no mar.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30