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23 de maio de 2026 às 20:27

Cães terapeutas ajudam crianças internadas a enfrentar tratamentos hospitalares

Hospitais pediátricos nos Estados Unidos estão a apostar em cães treinados para dar apoio emocional a crianças doentes, reduzindo ansiedade e ajudando pacientes a lidar melhor com tratamentos e longos internamentos.

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