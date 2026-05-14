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14 de maio de 2026 às 16:38

Cadeiras no ar e garrafas atiradas: Vídeo mostra confrontos entre judeus nacionalistas e palestinianos em Jerusalém

Judeus nacionalistas e palestinianos envolveram-se em confrontos, antes da marcha anual do Dia de Jerusalém que ocorre esta quinta-feira.

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