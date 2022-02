15:31

Caça iraniano despenha-se contra uma escola

Um caça iraniano de construção americana embateu contra uma escola, na cidade de Tabriz. Morreram os dois pilotos e uma pessoa que estava a passar de carro no local do embate. A tragédia não foi maior porque à hora do acidente a escola estava ainda encerrada. Segundo autoridades locais, a queda terá sido consequência de um problema técnico na aeronave.