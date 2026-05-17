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17 de maio de 2026 às 13:00

Búlgaros celebram primeira vitória histórica na Eurovisão

A Bulgária conquistou, este sábado, a sua primeira vitória de sempre no Festival da Eurovisão com a canção “Bangaranga”, interpretada por Dara na final em Viena. Em Sófia, fãs celebraram o resultado e a vitória inédita, recebida com grande emoção em todo o país.

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