Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 18:02

Bombeiros combatem incêndios provocados pela interceção de mísseis iranianos sobre Telavive

Imagens mostram equipas de bombeiros a combater vários focos de incêndio provocados pela queda de destroços de mísseis intercetados pelas defesas aéreas israelitas, após novos ataques lançados pelo Irão contra a região de Telavive.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)