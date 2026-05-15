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15 de maio de 2026 às 19:06

Bombeiros combatem incêndio após novo ataque em Zaporizhzhia

Equipas de emergência foram mobilizadas para combater vários incêndios após um novo ataque na região ucraniana de Zaporizhzhia, numa altura em que continuam os bombardeamentos sobre cidades do sul da Ucrânia.

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