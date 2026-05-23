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23 de maio de 2026 às 14:02

Bombardeamentos em Gaza atingem zona urbana e agravam crise humanitária

Dois edifícios no centro da Faixa de Gaza foram atingidos por bombardeamentos israelitas, segundo responsáveis hospitalares e moradores locais, numa nova escalada do conflito que continua a provocar destruição e deslocações em massa no território palestiniano.

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