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16 de junho de 2026 às 19:00

Bola gigante do Mundial solta-se durante tempestade e invade estrada em El Salvador

Uma bola de futebol insuflável gigante, de promoção do Mundial 2026, soltou-se, esta segunda-feira, na capital de El Salvador, durante uma tempestade. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram a bola a ser rolar na estrada e a embater em veículos.

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