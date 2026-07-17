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17 de julho de 2026 às 11:55

BE: "O que falhou foi tudo por sua causa"

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, confrontou duramente o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, durante o debate de urgência na Assembleia da República sobre o processo de classificação digital dos exames nacionais.

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